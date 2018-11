Allarme Dzeko per la Roma

Giornata di vigilia per la Roma prima della sfida di Champions League contro il Real Madrid.

Eusebio Di Francesco ha però due brutte notizie da affrontare in vista della sfida contro i Blancos: Pellegrini non sarà disponibile, anche per il big match contro l’Inter, e Edin Dzeko ha accusato un problema alla coscia.

L’attaccante bosniaco sarà valutato nella giornata di martedì. L’ex Manchester City è comunque nella lista dei convocati dell’allenatore giallorosso, che spera di averlo a disposizione visto che Schick, la sua riserva designata, non ha convinto nella sconfitta sul campo dell’Udinese.

Le due squadre sono alla ricerca del riscatto dopo le sconfitte nell'ultima giornata di campionato contro Udinese e Eibar.

SPORTAL.IT | 26-11-2018 21:50