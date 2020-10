Allarme Genoa: ora i positivi al Coronavirus sono 19

Il Genoa ha annunciato altri tre casi di positività al Coronavirus che si vanno ad aggiungere ai 16 già segnalati in precedenza.

Questa la nota del club ligure: “Il Genoa Cfc comunica che gli accertamenti effettuati in data 01/10/2020 hanno evidenziato la positività al Covid-19 per i calciatori Petar Brlek e Miha Zajc e per il collaboratore tecnico Walter Bressan. La Società ha attuato tutte le misure necessarie e informato le Autorità competenti. L’attività al Centro Sportivo Signorini resta sospesa fino alla giornata di lunedì”.

Questi i dodici calciatori positivi segnalati dal Grifone in precedenza: Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schöne, Davide Zappacosta, Behrami e Mattia Destro.

La partita contro il Torino di sabato è stata rinviata a data da destinarsi.

OMNISPORT | 02-10-2020 13:17