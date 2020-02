Allarme Gosens: "Valencia? Non sappiamo se giocheremo"

Valencia-Atalanta rimane un tema attuale e delicato in questi giorni di grande apprensione per il Coronavirus. E Robin Gosens, intervistato dai media del suo Paese natale, non nasconde i dubbi dell'ambiente nerazzurro sulla prossima trasferta di Champions League.

"L'intera città è un po' fuori controllo e la gente si è precipitata nei supermercati. Non si trova niente, pasta, riso, frutta o verdura. Le persone si sono fatte un po' prendere dal panico – ha raccontato il laterale tedesco a 'Kicker' -. Scuole e edifici pubblici sono chiusi, per strada la gente va in giro con le mascherine".

E ora il grande dubbio, relativo alla prossima sfida europea: "Nemmeno noi sappiamo se giocheremo a porte chiuse o se non giocheremo affatto. La situazione non è molto chiara. Mi impressiona come si possa entrare in stato di emergenza in così pochi giorni".

