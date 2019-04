Allarme Honda, Lorenzo fa il misterioso

La Honda si interroga su ritiri di Marquez, Crutchlow e Lorenzo nello stesso Gran Premio. Il numero 93 ha parlato di alcuni “guai con l’elettronica nelle curve da prima marcia”, senza approfondire. E anche Jorge Lorenzo è rimasto molto vago, forse su ordine della stessa scuderia giapponese. “La moto ha avuto un problema, stanno ancora cercando di capire quale sia. Non posso dire altro, è sufficiente questo, ma non è collegato a quello con la catena”, sono le parole del maiorchino riportate da Gpone.com.

“E’ frustrante perché in queste tre gare ho avuto tre problemi diversi. E’ stata sfortuna, mi è capitato di avere delle annate perfette, come ad esempio nel 2010, mentre questa sembra l’opposto. Non avevo fatto una brutta partenza, avevo perso solo un paio di posizioni perché mi è mancata un po’ di potenza dopo lo stacco della frizione. Ho fatto qualche errore strano, di solito non mi capita, ma oggi sono andato lungo due volte. La Honda sembra avere troppa inerzia in frenata”.

SPORTAL.IT | 15-04-2019 12:45