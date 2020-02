Allarme Inter, il Barcellona di Messi vuole un top nerazzurro

L’Inter di Antonio Conte è concentrata sull’imminente derby. La sfida con il Milan è al centro dei pensieri dell’ambiente nerazzurro anche se, dalla Spagna, giungono dichiarazioni che non lasciano tranquilli i vertici societari del club.

In una lunga intervista concessa al MundoDeportivo, Eric Abidal, direttore sportivo e uomo mercato del Barcellona, si è soffermato su diversi temi, tra cui quello legato al nome di Lautaro Martinez, da tempo accostato al club catalano e non solo.

“Lautaro mi piace, ma ho anche altri nomi che mi piacciono. Nel suo ruolo ora è tra i primi cinque o sei al mondo“, le parole di Eric Abidal che, di fatto, confermano come il Barcellona sia fortemente interessato al Toro.

Non è la prima volta che il nome dell’argentino viene accostato al club di Leo Messi (attualmente in rottura prolungata proprio con lo stesso Eric Abidal). L’Inter è forte di un contratto valido sino al giugno del 2023 ma c’è un problema.

Il Barça, pur di avere Lautaro Martinez, potrebbe decidere di pagare la clausola rescissoria dell’ex Racing, attualmente fissata a 111 milioni di euro. Un’opzione che non lascia dormire sonni tranquilli il duo Marotta-Ausilio.

L’impatto di Lautaro Martinez sull’Inter è pazzesco. L’attaccante, classe 1997, in questa stagione, ha già segnato 16 gol in 27 presenze stagionali. In totale, da quando indossa la casacca nerazzurra, ha messo a referto 25 reti in 62 gare ufficiali (spesso subentrando a gara in corso).

L’Inter non ha nessuna intenzione di privarsi di Lautaro Martinez, compagno ideale di Romelu Lukaku. I due si trovano a meraviglia e hanno legato anche fuori dal campo. Un motivo in più per non disfare una coppia magica.

SPORTAL.IT | 05-02-2020 10:19