Allarme Juve, altri due infortuni. Novità su Cristiano Ronaldo

La parte più calda della stagione sta per arrivare e la Juventussembra perseguitata dagli infortuni. Già senza Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Douglas Costa, Khedira, Cuadrado e Barzagli, i bianconeri dovranno fare a meno nelle prossime settimane anche di uno degli elementi più in forma della rosa, Leonardo Spinazzola.

A rivelarlo in conferenza stampa è lo stesso allenatore dei campioni d'Italia, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari: "Spinazzola ha un problema al ginocchio e sarà fuori per 10-15 giorni: aspettiamo gli esami per capirne di più".

Ma anche Mattia Perin dà forfait: "Ha preso una botta alla spalla: non sarà convocato e speriamo di recuperarlo per l'Ajax". Poi fa il punto sul resto dell'infermeria, a cominciare da Cristiano Ronaldo: "Sta lavorando, è difficile averlo contro l'Ajax ma dobbiamo essere fiduciosi. Gli esami? La gamba sta molto meglio. Mancano ancora 9 giorni alla partita, c'è tempo per valutare insieme. Lui sta facendo delle cose che può fare in questo momento, bisogna essere attenti e valutare i pro e i contro".

"Douglas Costa è in buone condizioni. Khedira speriamo di recuperarlo per il Milan. Cuadrado sta lavorando ed è imminente il suo rientro in squadra. Mandzukic ha un po' di febbre ed è in dubbio per Cagliari. Dybala lo valuto oggi: ha un problema al polpaccio e se non sta bene è inutile portarlo con noi. Barzagli sta lavorando per il finale di stagione".

Su Moise Kean: "E' un bel test per la crescita, ha delle qualità importanti ma ha solo 19 anni. Dobbiamo gestirlo ma non è complicato, la carriera è lunga. Ora va tutto bene, ma dovrà gestire gli alti e bassi. Deve migliorarsi quotidianamente, perché altrimenti rischia di perdersi. Se uno si accontenta fa bene un anno e poi si perde. La differenza la fa la testa".

SPORTAL.IT | 01-04-2019 12:50