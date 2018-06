Allarme Juve: "Higuain non tornerà". Insidiato anche Dybala

Gonzalo Higuain è sempre al centro delle voci di mercato in casa Juventus, sia come moneta di scambio per arrivare a Mauro Icardi, sia per destinazioni estere. L'ultima indiscrezione sul Pipita è riportata dal Corriere di Torino: il club bianconero avrebbe comunicato all'Inail, interessata a conoscere la posizione previdenziale dell’attaccante argentino, che il Pipita non tornerà in Italia al termine del Mondiale in Russia.

Più precisamente, la Juventus non sarebbe interessata a rinnovare la preventiva assicurazione integrativa contro gli infortuni a favore dei propri tesserati, obbligatoria per regolamento in Lega. "Higuain? No, Gonzalo non tornerà", è il virgolettato ripreso dal Corriere che sembra chiudere ad ogni speranza di un proseguimento dell'ex bomber del Napoli con la maglia bianconera.

Il Pipita, che ora ha anima e corpo impegnati esclusivamente nel Mondiale in Russia, ha lasciato con l'Argentina il ritiro di Barcellona ed è volato a Bronnicy, nuova sede dell'albiceleste, che sabato debutterà contro l'Islanda.

Sull'argomento futuro Higuain non vuole proprio parlare, e ogni decisione sarà rimandata a dopo la spedizione, anche se il giocatore ha fatto qualche dichiarazione velata ("mi piacerebbe giocare in Premier League").

Secondo Tuttosport, se Sarri dovesse tornare in auge a Londra e alla fine spuntarla su Laurent Blanc per la panchina del Chelsea, Higuain sarebbe il primissimo acquisto del tecnico toscano, che nella stagione 2015/2016 con i suoi schemi di gioco portò il Pipita a realizzare 36 gol in 35 partite di serie A.

Si addensano nubi anche sul futuro del compagno di reparto di Higuain, Paulo Dybala: secondo quanto riporta Paris United, ci sarebbero stati contatti tra la Joya e il Paris Saint Germain per intavolare una trattativa per la prossima stagione. A Parigi lo vedrebbero bene come erede di Edinson Cavani, che il ds Antero Henrique vorrebbe spingere ad andare via.

SPORTAL.IT | 10-06-2018 13:55