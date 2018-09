Allarme Juve: offerta americana per Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo potrebbe restare a Torino non per quattro anni come da contratto, ma solo per 2, fino al 2020. Secondo l'indiscrezione riportata dal Daily Express, David Beckham, fondatore e presidente della nuova società di calcio statunitense Club Internacional de Futbol Miami (detta Inter Miami) starebbe preparando una lista di fenomeni del calcio da mettere sotto contratto nel prossimo futuro per dare subito slancio alla nuova franchigia della MLS, che debutterà appunto nel 2020.

Secondo le voci, nel mirino ci sono Zlatan Ibrahimovic e Wayne Rooney (che già militano nel campionato a stelle e strisce), il difensore del Barcellona Gerard Piqué e soprattutto l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo.

Per il tabloid britannico, l'ex Spice Boy cercherà di convincere il portoghese con un contratto faraonico: l'arrivo di CR7 in America farebbe esplodere le sponsorizzazioni e e la pubblicità del club.

Cristiano Ronaldo, che nel 2020 avrà 35 anni, nella conferenza stampa di presentazione si era in verità detto molto contrario ad un'avventura in Cina o negli Stati Uniti: "Vengo a Torino perché è una sfida importante per la mia carriera. Altri atleti alla mia età vanno in Paesi diversi, con tutto il rispetto, come Qatar, America, Cina e così via. La Juventus mi ha dato un'opportunità importante per la mia carriera. La Nazionale? Io non volterò mai le spalle al mio Paese e darò sempre il mio contributo quando mi sarà chiesto. Quello che voglio è trionfare con la Juventus. Non sono venuto qui in ferie, ma per lasciare il mio segno nella storia del club. Voglio sorprendere tutti una volta di più. Sono preparato e sono sicuro che tutto andrà bene". In passato alcuni club cinesi avevano avvicinato CR7, senza successo.

SPORTAL.IT | 06-09-2018 16:05