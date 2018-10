Allarme Juve, si ferma un'altra stella

Nuovo allarme a centrocampo per la Juventus. Si è fermato martedì Federico Bernardeschi, alle prese con alcuni problemi muscolari: l'ex giocatore della Fiorentina ha svolto un lavoro differenziato per un affaticamento al muscolo psoas.

Massimiliano Allegri, già senza Emre Can e con Sami Khedira solo parzialmente recuperato, spera di recuperarlo per la prossima partita di campionato contro il Cagliari sabato alle 20.30.

Non solo notizie negative dall'infermeria: rientra infatti Mario Mandzukic, assente nelle ultime partite per una distorsione alla caviglia sinistra. L'attaccante croato si è allenato con i compagni al Training center della Continassa. Allenamento personalizzato invece per il difensore centrale Giorgio Chiellini, che in via precauzionale per un affaticamento al flessore destro non ha giocato sabato: da mercoledì riprenderà gradualmente con la squadra e con i sardi dovrebbe regolarmente scendere in campo.

Questo il comunicato del club: "Dopo due giorni di riposo, seguiti alla vittoria a Empoli, la Juve è tornata al lavoro questa mattina al JTC Continassa, per cominciare a preparare la partita di sabato sera contro il Cagliari all'Allianz Stadium. Il gruppo si è concentrato su una seduta dedicata al possesso palla, lavoro supplementare, invece, per chi non ha giocato sabato. Si è allenato con la squadra anche Mario Mandzukic, mentre Bernardeschi ha svolto lavoro differenziato (per un affaticamento al muscolo "psoas") e Khedira si è allenato parzialmente con il gruppo.Personalizzato il lavoro anche per Giorgio Chiellini, che in via precauzionale per un affaticamento al flessore destro non ha giocato sabato, e che da domani riprenderà gradualmente con la squadra".

Emre Can, operato a Francoforte lunedì scorso alla tiroide causa un nodulo, ne avrà per almeno 5-6 settimane.

SPORTAL.IT | 30-10-2018 15:40