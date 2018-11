Allarme Juventus, altri due titolari infortunati

La lunga striscia di vittorie consecutive della Juventus, interrotta solo dall'1-1 con il Genoa, presenta il suo conto sulle gambe e sui muscoli dei giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri. In vista della partita di Champions League contro il Manchester United di José Mourinho, il tecnico dei bianconeri rischia di perdere due elementi importanti della squadra come Douglas Costa e Matuidi.

Questo il comunicato della Juventus: "Mattinata di trattamenti fisioterapici per Douglas Costa (per lui un problema muscolare agli adduttori a sinistra), e per Matuidi, che ha riportato ieri una contusione all’anca destra".

Verso il rientro Chiellini e Bernardeschi, ancora in forte dubbio Mandzukic: "Chiellini e Bernardeschi hanno proseguito il loro lavoro personalizzato, mentre si è allenato in parte con la squadra anche Mario Mandzukic, ieri assente per il riacutizzarsi del problema alla caviglia", è la nota della società torinese. Nessun problema invece per Pjanic, che durante la partita con il Cagliari aveva accusato un affaticamento al flessore. Allegri a centrocampo spera di recuperare anche Khedira per la sfida con i Red Devils.

Le condizioni dei singoli giocatori verranno rivalutate nei prossimi giorni. Intanto i bianconeri sono tornati ad allenarsi alla Continassa, lavorando come sempre in un post gara allo scarico per chi ha giocato sabato, in campo per il resto del gruppo.

Allegri più che dai problemi d'infermeria è preoccupato dai troppi gol subiti: "Tre gol segnati e tante occasioni, ma dobbiamo difendere meglio, stiamo subendo troppi gol e così non va bene. Il Cagliari, che ha grandi qualità, ha rischiato di pareggiare nei minuti finali. Bisogna allenarsi di più per subire di meno, abbiamo concesso troppi cross e i nostri centrocampisti non erano sempre in posizione come vorrei. Il Manchester? Ora pensiamo a quella partita che potrebbe darci la qualificazione, Chiellini ci sarà e penso anche Bernardeschi. Valuteremo Mandzukic".

SPORTAL.IT | 04-11-2018 16:05