Allarme Juventus, arriva un nuovo infortunio

Arriva un’altra cattiva notizia dal ritiro della Nazionale italiana: dopo gli infortuni di Federico Chiesa e Alessandro Florenzi, è costretto a dare forfait anche il portiere della JuventusMattia Perin: l’estremo difensore non sarà a disposizione di Roberto Mancini per la gara di sabato sera a Udine contro la Finlandia a causa di un problema alla caviglia.

L’ex Genoa, riporta Sportmediaset, è sceso dal pullman azzurro zoppicando in maniera evidente, e potrebbe fare ritorno immediato nelle prossime ore a Torino per essere valutato dallo staff medico della Juventus. Perin, che si è fatto male nella rifinitura, sarà fuori dalla lista dei 23 per la gara di qualificazione al campionato europeo alla Dacia Arena: gli altri tre esclusi sono Izzo, Cristante e Lasagna.

Mancini dovrebbe schierare gli Azzzurri con un modulo 4-3-3 con Donnarumma in porta, Piccini, Bonucci, Chiellini, Biraghi in difesa, Barella, Jorginho, Verratti a centrocampo, e il trio Bernardeschi, Immobile, Kean in attacco.

A proposito del giovane classe 2000 juventino, Mancini si è espresso così ai microfoni di Rai Sport: “Penso che Kean sia un predestinato, è un giocatore che ha grandi qualità, migliora sempre e penso che possa diventare un calciatore importante. Ho scelto ragazzi che stanno giocando così da poter avere un futuro in nazionale. Ovviamente servono anche giocatori esperti che sappiano indirizzare i più giovani, perchè i giovani hanno entusiasmo e voglia di fare, però poi in queste situazioni l’esperienza conta, e Chiellini, Bonucci, Jorginho e Verratti sono giocatori che posso aiutare molto questi ragazzi. Bernardeschi? E’ un calciatore di grandi qualità, che può interpretare al meglio tanti ruoli. Secondo me, può arrivare a segnare tanti gol e ha le qualità tecniche per poterlo fare. E’ un aspetto che ancora che gli manca”.

SPORTAL.IT | 23-03-2019 16:00