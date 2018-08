Allarme Juventus, il Psg punta un big bianconero

Ancora una settimana, poi il calciomercato estivo 2018 sarà ufficialmente chiuso. Dappertutto, o quasi, visto che in alcune nazioni, come la Turchia, si potrà continuare ad acquistare fino a settembre inoltrato. Attività che in Italia è invece “proibita” dal 17 agosto, alla vigilia del via del campionato. Da quel giorno gli allenatori hanno cominciato a fare i conti con le rose definitive e con le prime scelte, a parte le poche squadre pronte a puntare su qualche svincolato di lusso per colmare eventuali vuoti rimasti in organico. Eppure, per qualche mister le paure e le tensioni da mercato non sono ancora finite, perché le squadre di Serie A possono ancora vendere nelle nazioni in cui il mercato è aperto. Capita allora che la Roma si senta chiedere con insistenza Kevin Strootman dall’Olympique Marsiglia allenato da Rudi Garcia, estimatore dell’olandese dai tempi della Roma al punto da coniare per il giocatore un soprannome efficace, “la lavatrice”, rimasto nella storia. Ma pure in casa Juventus non si può stare tranquilli.

Rinnovato il contratto di Pjanic, il prossimo a prolungare potrebbe essere Alex Sandro, uno che a lungo è stato nel mirino del Paris Saint-Germain. In caso di addio del brasiliano ne sarebbe arrivato un altro, Marcelo, ma come sa bene l’Inter strappare stelle al Real dopo l’addio di Ronaldo è quasi impossibile, quindi a Torino non c’hanno di fatto neppure pensato e si godono l’Alex Sandro in gran spolvero al debutto in campionato e subito capace di stabilire un ottimo feeling con Cristiano. A Parigi però vogliono chiudere con il botto un mercato condotto in sordina, Buffon a parte, così oltre a Ivan Rakitic come obiettivo a centrocampo è spuntato anche Sami Khedira. Il tedescone ha segnato il primo gol stagionale della Juventus, dopo appena due minuti di gioco contro il Chievo, e sembra destinato a un’altra stagione da protagonista dopo quella scorsa, la migliore della carriera. L’ex Real è un obiettivo del tecnico del Psg, il tedesco Thomas Tuchel, e si sa che a Parigi quando hanno un obiettivo tendono a fare di tutto per concretizzarlo, ma a Torino non sembrano sentirci, pensando all’importanza tattica di Khedira, fondamentale anche come uomo-spogliatoio.

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 24-08-2018 20:40