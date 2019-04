Allarme Juventus per la Champions: nuovo infortunio

Se l’attacco ride, ecco la difesa che piange. Per reggere l’urto del giovane Ajax alla “Cruyff Arena” servirà la miglior Juventus possibile. In tutti i reparti.

L’imminente ritorno in campo di Cristiano Ronaldo, a quasi tre settimane dall’infortunio subito in Nazionale, oltre allo straordinario stato di forma di Moise Kean e ai segnali di ripresa lanciati da Paulo Dybala fanno dormire sonni tranquilli a Max Allegri per quanto riguarda il reparto avanzato e la conseguente necessità di tornare dall’Olanda con almeno un gol segnato per rendere più facile la gara di ritorno. Le preoccupazioni riguardano invece gli altri settori del campo e in particolare la difesa.

Se infatti a centrocampo è in dubbio il recupero di Emre Can, è davanti a Szczesny che rischia di spalancarsi un vuoto preoccupante. Alla fine dell’allenamento di lunedì, infatti, si è fermato capitan Giorgio Chiellini, vittima del solito problema al polpaccio, vero e proprio tallone d’Achille per il roccioso numero tre bianconero, soggetto a infortuni in quella parte della gamba. A meno di due giorni dalla sfida è inevitabile che la presenza del capitano della Nazionale ad Amsterdam è in forte dubbio, con tutte le conseguenze del caso sulla stabilità della difesa della Juventus, fortemente legata alla presenza di Chiellini.

I numeri infatti parlano chiaro: la Juventus ha rimediato un pareggio e una sconfitta in due delle ultime cinque gare di campionato giocate senza Chiellini. A tutto questo si aggiunga la carica di personalità e le doti da leader naturale che il centrale livornese sfodera in ogni partita in particolare in quelle in cui si respira un clima da battaglia, come sarà inevitabilmente l’andata dei quarti di Champions contro una squadra piena di entusiasmo come l’Ajax.

Peraltro per Allegri si tratterebbe di emergenza piena in difesa visto che gli unici centrali di ruolo a disposizione sarebbero Leonardo Bonucci e Daniele Rugani. Martin Caceres sono infatti fermi per gli infortuni muscolari rimediati rispettivamente contro Udinese e Cagliari.



SPORTAL.IT | 09-04-2019 10:08