Allarme Juventus: si infortuna un altro titolarissimo di Sarri

Ancora brutte notizie per Maurizio Sarri dai ritiri delle Nazionali. Dopo lo stop di Miralem Pjanic durante la partita della Bosnia contro l'Italia, la Juventus rischia di dover fare a meno per un po' di tempo anche di Alex Sandro, una pedina finora irrinunciabile per il mister toscano, che lo ha quasi sempre schierato titolare.

Il terzino brasiliano nel corso dell'ultima amichevole contro l'Argentina ha riportato una lesione al muscolo adduttore della coscia destra. A quanto si apprende, il giocatore resterà nel ritiro verdeoro ma non scenderà in campo nel test con la Corea del Sud. Lo staff medico della Seleçao inizierà nelle prossime ore le cure prima del rientro in Italia: solo dopo i test che si svolgeranno a Torino si saprà l'esatta entità dell'infortunio e si quantificheranno i tempi di recupero.

Per quanto riguarda Pjanic, secondo le ultime indiscrezioni il centrocampista bosniaco non giocherà a Bergamo contro l'Atalanta in via cautelativa: l'obiettivo dello staff medico è ritrovarlo per la sfida contro l'Atletico Madrid, che vale il primo posto nel girone di Champions League.

Contro gli orobici dovrebbe quindi giocare Bentancur, o Rabiot. Le impressioni sono comunque positive, anche grazie alla prontezza del giocatore che si è fermato subito appena ha sentito tirare il muscolo.

"Ho avuto fastidi con l’adduttore negli ultimi tempi e spero di essere uscito in tempo per prevenire un ulteriore problema. Ho sentito dolore, ma spero che non sia nulla di grave", sono state le sue parole dopo il match perso con gli Azzurri.

SPORTAL.IT | 17-11-2019 16:52