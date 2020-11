Allarme Milan, Calhanoglu può dire addio e restare in Italia

Con il suo numero 10 sulle spalle Hakan Calhanoglu ha trascinato il Milan nella fase più delicata dell’ottimo inizio di stagione dei rossoneri, ovvero durante l’assenza di Zlatan Ibrahimovic a causa del Coronavirus.

L’ottimo rendimento dell’ex Bayer Leverkusen dalla ripresa dell’attività dopo la pausa per il lockdown ne ha fatto un punto fermo nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli, ma ha anche stuzzicato l’interesse di diverse big europee. La squadra più interessata al trequartista turco sembra però essere la Juventus.

I bianconeri vedono Calhanoglu come l’alternativa ideale ad Aaron Ramsey e sono pronti a sfruttare le difficoltà che sta incontrando il Milan in sede di rinnovo del contratto in scadenza nel prossimo giugno. L’entourage del giocatore chiede un sostanzioso ritocco all’ingaggio che è attualmente di 2,5 milioni: i 7 milioni richiesti sono però ritenuti troppi dalla società rossonera, così il duo di mercato composto dal direttore sportivo Frederic Massara e dal responsabile dell’area tecnica Paolo Maldini sta prendendo tempo.

Il rischio però in questi casi è che il giocatore prenda contatti con altri club già a partire da gennaio, ovvero sei mesi prima del potenziale svincolo. Oltre alla Juventus anche Inter e Manchester United sono pronte a muoversi, ma i campioni d’Italia sono al momento in vantaggio.

In casa Milan ci si augura però che la strategia della Juve non vada in porto: anche per i torinesi, infatti, i 7 milioni richiesti da Calhanoglu sono troppi, ma l’idea sarebbe di spalmare la cifra richiesta su più annualità.

Nelle prime settimane di stagione, ‘Calha’ è stato decisivo in particolare durante i turni preliminari di Europa League, con tre reti e quattro assist contro Shamrock Rovers, Bodo/Glimt e Rio Ave. In Portogallo, in particolare, Calhanoglu ha vestito i panni del leader, trasformando il pesantissimo rigore del 2-2 in pieno recupero e poi siglando uno dei tiri dal dischetto che hanno deciso l’incontro al termine dei supplementari.

Poi, però, si è registrata una leggera flessione di rendimento, al punto che il numero 10 rossonero è ancora a caccia del primo gol stagionale in campionato.

