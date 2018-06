Allarme Milan, due stelle preparano le valigie

Il Milan escluso dalla prossima Europa League potrebbe fare i conti con le prime defezioni nelle prossime settimane. Secondo quanto riporta il quotidiano "Marca", l'attaccante dei rossoneri Suso avrebbe chiesto, tramite l'agente Alessandro Lucci, il trasferimento al Real Madrid, alla corte di Julen Lopetegui. L'incontro si sarebbe svolto due giorni fa. Il neo tecnico dei blancos conosce molto bene il fantasista, che ha guidato nelle Nazionali spagnole Under 19, 20 e 21, oltre che in quella maggiore.

Il cartellino dell'attaccante esterno del Milan è valutato dal Diavolo 40 milioni di euro e i meneghini lo hanno già dichiarato incedibile, ma il Real potrebbe fare leva sulla volontà del calciatore, che vuole giocare in Champions League. Secondo il giornale iberico anzi, i campioni d'Europa avrebbero già intavolato una trattativa con il procuratore per l'ingaggio.

La stessa dinamica potrebbe ripetersi per altri pezzi pregiati della rosa a disposizione di Gennaro Gattuso: tra questi, Leonardo Bonucci.

Sono tornate infatti ad intensificarsi le voci di un possibile addio dell'ex centrale della Juventus. I giornali inglesi, in particolare il Times, spiegano che il verdetto dell'Uefa, che ha escluso il Milan dalle coppe europee per un anno, ha messo in allarme tutti i club più gettonati, che adesso si sentono autorizzati ad andare a caccia di qualche big rossonero.

In particolare il Manchester United avrebbe messo gli occhi sul difensore della Nazionale azzurra e capitano milanista: i Red Devils, che stanno cercando di allestire una squadra in grado di soddisfare le ambizioni di José Mourinho e di competere con il fortissimo City di Guardiola, sono pronti ad offrire una somma importante per garantirsi l'ex bianconero, che la scorsa estate sbarcò a Milano per 42 milioni.

Bonucci è stato accostato in passato anche da un'altra società inglese, il Chelsea.

SPORTAL.IT | 29-06-2018 14:45