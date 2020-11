Allarme Milan: Ibrahimovic si infortuna, problema muscolare

Tutto in una notte: prima la doppietta che gli permette di staccare Cristiano Ronaldo in vetta alla classifica marcatori, poi l’infortunio che rischia di fermarlo proprio sul più bello.

Zlatan Ibrahimovic, grande protagonista di Napoli-Milan, al 78′ si è improvvisamente accasciato toccandosi la gamba sinistra. Lo svedese ha accusato un problema muscolare la cui entità andrà ovviamente valutata nelle prossime ore ed è stato sostituito dal giovane Colombo.

Una pessima notizia per Pioli, che deve già fare a meno di Rafael Leao ancora per qualche settimana dopo l’infortunio accusato dal portoghese in nazionale. Il tutto proprio quando il Milan dovrà giocare qualcosa come nove partite in meno di un mese.

A questo punto in casa rossonera non resta che aspettare l’esito degli esami e incrociare le dita.

OMNISPORT | 22-11-2020 22:38