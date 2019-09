Allarme Napoli, il Barcellona piomba su due top player degli azzurri

Il Barcellona ha messo gli occhi sul centrocampista del Napoli Fabian Ruiz, ed è pronto per l'assalto nei prossimi mesi. "Sono un paio di settimane che stiamo racontando e scrivendo dell'interesse del Barcellona per Fabián Ruiz – ha dichiarato a Radio Punto Nuovo Roger Torello, giornalista del Mundo Deportivo -. Il centrocampista del Napoli è un profilo che piace molto alla dirigenza blaugrana. Ecco, anche per questo il team manager Abidal era a Lecce, ieri, per vedere la partita tra il Lecce ed il Napoli".

Lo spagnolo ha effettivamente brillato nel 4-1 che i partenopei hanno rifilato ai salentini, segnando anche un gol: "Ha preso nota della sua ottima prestazione. La missione di Abidal, però, non riguardava soltanto Fabián. Dato che durante la scorsa estate ha provato a prendere De Ligt, senza riuscire nell'affare, il Barça sta prendendo nota anche su Koulibaly, che è un centrale che interessa molto".

"D'altronde, il tempo passa anche per lo stesso Piqué e necessiterà di un erede che garantisca un ottimo livello".

Le indiscrezioni sull'interesse blaugrana sono state commentate con ironia da Carlo Ancelotti: "Non credo Abidal fosse qui per Fabian, è scarso… (ride ndr) Ci siamo incrociati, ma non è successo niente. Ruiz ha giocato più interno nella prima parte del match perché volevo tenere la mia squadra più corta in mezzo al campo".

"Nella seconda abbiamo tenuto dietro Malcuit, dalla trequarti in su diventa un giocatore di grande qualità. Ha fatto una partita importante e sono contento di averlo qui con noi".

Il presidente del Lecce Sticchi Damiani ha poi rivelato il motivo principale della visita del dirigente dei catalani: "Era nostro ospite, perché grazie al rapporto di amicizia di De Picciotto con Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, potremmo avviare una collaborazione tecnica con il prestigioso club spagnolo".

