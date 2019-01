Allarme Napoli, un big può partire subito: ecco il sostituto

Gli ultimi giorni di calciomercato, si sa, sono sempre imprevedibili. Che sia agosto o gennaio, la storia insegna che trattative che sembravano arenate possono sbloccarsi in un istante o quasi, ma anche che possono nascerne di nuove e perfino che vecchi discorsi messi in standby tornino d’attualità. All’ultima categoria può appartenere l’affare in grado di scuotere il mercato del Napoli, in maniera del tutto inattesa. La squadra di Ancelotti può infatti perdere a giorni una delle sue stelle, anzi la bandiera assoluta che sventola da ormai dodici stagioni. Si tratta ovviamente di Marek Hamsik, il cui addio era già stato ventilato la scorsa estate.

Anzi, prima dell’arrivo in panchina di Ancelotti al posto di Sarri sembrava fatta per il trasferimento in Cina del centrocampista slovacco, stanco dell’utilizzo a singhiozzo da parte dell’attuale allenatore del Chelsea nella parte finale dello scorso campionato, già chiuso con l’amaro in bocca per il sorpasso in extremis subito dalla Juventus. Ancelotti ha poi convinto Hamsik a restare, inventando per 'Marekiaro' anche un nuovo ruolo, quello del regista. Esperimento non riuscito al punto che per Hamsik sono cominciate a fioccare le panchine. Il prodromo dell’addio? Può essere, perché il Guangzhou R&F, la stessa squadra che era sulle tracce del giocatore in estate, è pronto per tornare alla carica. E questa volta l’affare potrebbe farsi.

Il Napoli avrebbe anche già individuato il sostituto, lo spagnolo Pablo Fornals del Villarreal, classe '96, già bloccato. Affare da 30 milioni, ma è tutto in standby e tutto dipende dalla volontà di Hamsik. Possibile complicazione, le tempistiche: il Guangzhou non ha fretta perché il mercato cinese chiude il 28 febbraio, mentre ovviamente il Napoli non potrà fare acquisti dopo il 31 gennaio. In caso contrario Fornals arriverebbe in maglia azzurra nella rpossima estate.



SPORTAL.IT | 29-01-2019 19:30