Un infortunio rimediato durante la sfida contro l'Inter ha obbligato Malen a rinunciare agli appuntamenti di Nations League con l'Olanda, facendo scattare l'allarme in casa Roma, dove si sono fermati anche Wesley e Cristante

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Weekend avaro di gioie per la Roma, che dopo aver subito la rimonta dell’Inter nel big match di sabato ha dovuto fare i conti anche con gli infortuni di tre pilastri di Gian Piero Gasperini come Wesley, Cristante e Donyell Malen, costretti a rinunciare agli impegni con le rispettive nazionali in seguito a due infortuni rimediati proprio contro i nerazzurri.

Il comunicato dell’Olanda

Niente Nations League per Malen, costretto a rinunciare ai primi impegni della nuova Olanda guidata da Xavi a causa di un infortunio. A dare la notizia è stata la stessa nazionale neerlandese attraverso un comunicato ufficiale: “Il commissario tecnico Xavi Hernández ha convocato Guus Til e Mexx Meerdink nella nazionale olandese. Til e Meerdink sostituiscono Justin Kluivert e Donyell Malen, rispettivamente del Bournemouth e della Roma, che hanno rinunciato alla prossima pausa per le nazionali a causa di infortuni. Til e Meerdink si presenteranno a Zeist domani pomeriggio, lunedì 21 settembre, insieme agli altri 24 convocati”.

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Cosa si è fatto Malen e quando potrebbe tornare

Le prime avvisaglie che qualcosa non andasse in Malen si erano avute già in occasione della sfida contro l’Inter, durante la quale l’olandese sembrava aver accusato qualche problema muscolare che lo aveva portato a chiedere il cambio, salvo poi rimanere in campo, facendo così rientrare l’allarme. Allarme che però è definitivamente scattato oggi in seguito al comunicato della Nazionale oranje. Al momento però né l’Olanda né la Roma hanno diffuso notizie riguardo all’infortunio patito da Malen, alimentando i dubbi sul suo possibile ritorno in campo, con Gasperini che – mancando tre settimane al prossimo incontro di Serie A – spera comunque di poterlo avere già a disposizione al termine della sosta per le nazionali per il big match contro il Como.

Altra tegola per Gasperini, anche Wesley e Cristante saltano la nazionale per infortunio

Quello di Malen non è però l’unico stop per infortunio in casa Roma in seguito alla sfida contro l’Inter. Prima dell’olandese era stato obbligato a rinunciare agli impegni con la propria Nazionale anche Wesley, il quale – stando a quanto riportato da Il Tempo – avrebbe rimediato un risentimento muscolare alla coscia destra. Un problema in questo caso che non dovrebbe tenere troppo a lungo fuori l’esterno brasiliano, che potrebbe dunque essere a disposizione di Gasperini già per la sfida contro il Como.

Stessa sorte anche Cristante, che salterà i primi impegni del Mancini bis per una lombalgia che sarà valutata nei prossimi giorni. Ad annunciarlo anche in questo caso è stata la Federazione (italiana), con Samuele Ricci che prenderà il suo posto nei convocati: “A seguito della partita di campionato con l’Inter disputata ieri, il centrocampista della Roma Bryan Cristante risulta indisponibile a causa di un problema fisico e non potrà rispondere alla convocazione“.