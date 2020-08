Allarme rosso per Barella, interisti preoccupati

Da Brozovic all’ultimo arrivato Eriksen, i centrocampisti dell’Inter hanno vissuto tutti una stagione fatta di alti e bassi, di partite convincenti e di momenti di difficoltà. L’unica eccezione è stato Nicolò Barella, che arrivato dal Cagliari ha impiegato davvero poco a imporsi come un elemento imprescindibile per Antonio Conte e il gioco dei nerazzurri.

Il Barcellona ha messo Barella nel mirino

Secondo il Corriere dello Sport, l’ottima stagione del centrocampista avrebbe attirato l’attenzione del Barcellona, che potrebbe puntare su Barella per avviare la propria ricostruzione tecnica: il club catalano avrebbe già contattato gli agenti del 23enne, senza però chiedere informazioni sul suo cartellino a Beppe Marotta.

In tal caso, però, l’Inter sarebbe pronta a dire no alla cessione del giocatore, ritenuto indispensabile da Antonio Conte. Ciò, naturalmente, a patto che il Barca non presenti un’offerta folle.

Il no secco dei tifosi nerazzurri

La notizia dell’interesse del Barcellona ha però fatto suonare l’allarme tra i tifosi dell’Inter, che non vorrebbero assolutamente privarsi del centrocampista ex Cagliari. “Ma questi non hanno capito che grazie a Suning e Conte, l’Inter sarà il Barcellona del futuro. I nostri campioni non si toccano!!!!! Vadano a cercare altrove”, commenta con orgoglio Alessandro su una pagina Facebook dedicata al tifo nerazzurro.

“Tutte balle… – aggiunge Piero – Barella è destinato a essere una futura bandiera dell’Inter!”. Luca, invece, ricorda come il Barca abbia già tentato l’assalto a Lautaro Martinez, fallendo: “Ma sempre loro? Stavolta cosa hanno proposto scambio alla pari con Firpo o con un pulcino valutato 50 milioni?”.

Per altri tifosi, invece, Barella non è incedibile, ma serve una cifra folle per venderlo. “Bah io per una buona somma lo venderei”, scrive Nicola. Ma Giuseppe rispondi: “Macché? Giovane forte italiano”. Samuele spara un numero: “Per Barella servono 100 milioni”. E Nicola: “Solo 100? Almeno 150”.

SPORTEVAI | 17-08-2020 11:35