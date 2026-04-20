Allarme Sinner, salta l'allenamento di oggi a Madrid. Alcaraz rischia Roma e Parigi, Lopez pessimista

Jannik e Carlos accomunati dai problemi fisici: non sembra preoccupante il fastidio alla spalla dell'azzurro, più seri i guai al polso del murciano, che fanno temere il peggio.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Accomunati da un insolito, comune e per nulla gradito destino? Speriamo di no. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si leccano le ferite alla vigilia della serata che li vedrà sfidarsi non in campo ma sul palco dei Laureus Awards, la kermesse madrilena che assegna gli Oscar dello Sport mondiale. Entrambi, ovviamente, sono candidati, ma devono vincere una nutrita concorrenza. A condurre la serata, invece, ci sarà un presentatore d’eccezione, un punto di riferimento comune: Novak Djokovic. Assieme all’istrionico campione serbo, la pattinatrice sino-americana Eileen Gu, star delle piste ghiacciate e dei social.

Sinner, problema alla spalla dopo l’allenamento con Tirante

Jannik e Carlos con qualche acciacco, dunque. Il fastidio alla spalla sinistra accusato da Jannik al termine dell’allenamento domenicale alla Caja Magica contro Thiago Agustin Tirante ha fatto scattare qualche campanello d’allarme. Dalla Gazzetta dello Sport riportano dichiarazioni confortanti da parte dell’entourage del campione: il problema non dovrebbe mettere in discussione la sua partecipazione al Masters 1000 madrileno. Fatto sta che per la giornata di lunedì il nome di Sinner non compare tra quelli che hanno prenotato campi per gli allenamenti. Solo una mossa dettata dalla partecipazione alla notte dei Laureus? O c’entra il problemino alla spalla? Chissà.

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Alcaraz sta peggio di Jannik: a rischio non soltanto Madrid

Sta decisamente peggio Alcaraz, che per Madrid ha già dato forfait. Lo spagnolo s’è infortunato a Barcellona, ATP 500 che per motivi sentimentali ha voluto giocare a tutti i costi, proprio come l’anno scorso. E come nel 2025, Carlitos è uscito con le ossa rotte dalla Catalogna, vittima di problemi al polso che l’hanno costretto a fermarsi. Solo per Madrid? Forse no. La prospettiva – inquietante – è quell di uno stop più lungo. In Spagna temono addirittura che il proprio beniamino possa essere costretto a rinunciare al resto della stagione sulla terra rossa. Ad alimentare paure e timori, le parole di Feliciano Lopez.

Feliciano Lopez inquietante: “Carlos può saltare Roma e Parigi”

L’ex campione spagnolo, che è il direttore del Masters 1000 di Madrid, ha specificato di non aver parlato direttamente con Carlitos o col suo staff medico, ma ha aggiunto dettagli poco rassicuranti che gli sono stati riferiti da persone vicine al murciano: “A quanto ne so, soffre di un’infiammazione al tendine del polso. Penso sia quasi impossibile che possa giocare a Roma, speriamo riesca a recuperare almeno per Parigi“, l’auspicio di Feliciano. Una previsione sinistra, che rafforza le convinzioni che quello di Alcaraz non sia un problema di poco conto. Un eventuale ritiro da Roma e da Parigi, tornei che lo scorso anno sono stati vinti da Carlos, costerebbe allo spagnolo un mare di punti: ben tremila.