All'E3 di Los Angeles, grandi protagonisti gli eSports

A pochi giorni dalla conclusione della E3, l’Electronic Entertainment Expo di Los Angeles, è tempo di bilanci. La fiera più importante nel mondo videoludico ha visto protagonista il settore degli eSports: per la prima volta, infatti, l’evento ha aperto le porte al gaming competitivo, con avvenimenti dedicati e un’arena aperta al pubblico. All’E3 di Los Angeles non poteva dunque mancare ESL, la più importante piattaforma dedicata all’organizzazione di eventi, che ha ribadito l’impegno con Entertainment Software Association, siglato l’anno scorso.

Ampio spazio anche al titolo di Epic Games, Fortnite, che ha organizzato per l’occasione “Fortnite Celebrity Pro-Am”, il primo evento ufficiale del titolo: atleti, cantanti, attori e numerose figure del mondo delle celebrità si sono sfidati in coppia con i migliori player di Fortnite, in un torneo a scopo benefico per aggiudicarsi il montepremi di 3 milioni di dollari, da destinare ad associazioni benefiche. L’iniziativa, seguita da 1,4 milioni di spettatori online, ha visto la vittoria di Marshmello e Tyler “Ninja” Blevins, lo streamer più seguito di Twitch.

Presente anche Nintendo con due eventi interessanti: lo Smash Invitational (riservato ai player professionisti e ha anticipato un titolo che sarà pubblicato prossimamente) e lo Splatoon 2 World Championship. Al Belasco Theatre i presenti hanno potuto conoscere i GG BoyZ, i 4 migliori videogiocatori del Giappone, campioni del mondo nel titolo Splatoon 2.

All’E3 è stato affrontato anche il tema dei mobile eSports: ne ha parlato Tencent, società cinese di videogiochi, famosa per il suo titolo MOBA su mobile “Arena of Valor”, uno dei più giocati al mondo con oltre 200 milioni di utenti unici al mese. Si sono giocati nella ESL Arena i playoff del circuito ufficiale di titolo cinese: in sfida i 4 migliori team del Nord America (Team Allegiance, Immortals, Dino Riders e One Trick) e dell’Europa (Team Vitality, Nova Esports, Team Noob, For the Dream). Le novità per il mobile hanno coinvolto anche Razer che ha presentato un smartphone dedicato ai gamer.

HF4 | 25-06-2018 08:00