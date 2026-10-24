Allegri incontenibile, accusa gli arbitri per il flop col Milan e scatena i social: ma sul futuro al Napoli irrompe l'ombra di Pioli

Clamoroso retroscena al Maradona dopo il pareggio con la Roma, il tecnico toscano si sarebbe lasciato andare uno sfogo sulla Champions “regalata” ai giallorossi

Il nervosismo di Massimiliano Allegri dopo il pareggio tra Napoli e Roma è continuato anche dopo le interviste su Dazn: furioso con la squadra arbitrale, nella pancia del Maradona il tecnico ha accusato proprio gli arbitri per la mancata qualificazione alla Champions League del Milan nella scorsa stagione. Uno sfogo udito dai giornalisti in sala stampa e che ha scatenato i social. Intanto si addensano nubi sul suo futuro in azzurro: oggi allo stadio c’era anche Stefano Pioli.

Allegri e l’accusa agli arbitri sul flop del Milan

Oltre che per risollevare il Napoli, Massimiliano Allegri avrebbe voluto battere la Roma anche per quanto accaduto la scorsa stagione, almeno a giudicare dalle parole pronunciate dal tecnico in uno sfogo avuto nella pancia del Maradona. Dopo i commenti polemici alla gara su Dazn, Allegri si è infatti diretto all’incontro con i giornalisti di siti e carta stampata sbraitando e pronunciando una frase udita chiaramente anche in sala stampa. “L’anno scorso hanno messo la Champions in tasca alla Roma e ho pagato io con il Milan”, ha detto Allegri, riferendosi al sorpasso della squadra di Gian Piero Gasperini ai danni dei rossoneri, favorita – a suo parere – dagli arbitri.

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La risposta dei social sul crollo del Milan

La sfuriata di Allegri è ovviamente diventata virale sui social, scatenando i commenti dei tifosi sia della Roma che del Milan, molti dei quali lo ritengono il principale responsabile del flop rossonero della passata stagione. “Favori arbitrali per la Roma = perdere con il Cagliari in casa”, scrive Bruno su X, richiamando l’ultima decisiva sconfitta del Milan di Allegri in campionato. “Il favore arbitrale: non riuscire a battere Cremonese e Cagliari”, aggiunge Yellow. “Corto muso ancora rosica”, commenta ThePlay3. “Parla uno che tra Milan e Juve non so quanti regali gli hanno fatto”, scrive Manuela. “Da queste parole si capisce che è un allenatore alla frutta”, il parere implacabile di Lithium.

L’ombra di Pioli, al Maradona per Napoli-Roma

Se il Milan è il passato di Allegri, il suo futuro al Napoli continua a restare in bilico. Nessun segnale da Aurelio De Laurentiis, che ha confermato il tecnico toscano con la massima fermezza ogni volta in cui i media hanno ventilato l’ipotesi dell’esonero. Ma intanto oggi sulle tribune del Maradona si è vista una presenza ingombrante, quella di Stefano Pioli, che proprio oggi ha concesso al Corriere dello Sport un’intervista nella quale ha fatto capire di voler tornare ad allenare in serie A.

“Non sono affatto bollito – ha detto Pioli – L’ultima esperienza è andata male (nella scorsa stagione fu esonerato dalla Fiorentina, ndr), ma mi sento giovane dentro e ancora in grado di dare tanto”. E poi ancora: “Prendo in considerazione anche l’estero, però mi piacerebbe restare in Italia. Vorrei dimostrare qualcosa qui”. Frasi piuttosto chiare, a cui è seguita la presenza al Maradona davanti a un Napoli che ha messo insieme 11 punti in 8 giornate. La sua è una candidatura per l’azzurro?