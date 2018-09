Allegri-Ambra: le nozze sono a un passo

Un amore scoppiato quasi per caso, ma divenuto irrefrenabile molto in fretta: è quello tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini, che a poco più di un anno dall’inizio della loro infuocata relazione sono ora a un passo dal matrimonio.

L’allenatore della Juventus avrebbe infatti chiesto la mano della popolare attrice, cui è legato dall’estate del 2017, e secondo quanto riferito dalla ‘Gazzetta dello Sport’ lo avrebbe fatto in maniera molto romantica e “all’antica”, come si conviene a una storia d’amore d’altri tempi.

D’altra parte Allegri sembra essere davvero stato cambiato radicalmente dalla relazione con Ambra. Le cronache parlano di enormi mazzi di rose recapitati all’attrice o di lunghi viaggi pur di raggiungerla sul set di un film o a teatro, dove Ambra sempre più spesso lavora. In più i due sono stati pizzicati in viaggi che hanno toccato i più svariati punti d’Italia: da Torino, Livorno e Roma, le loro città, fino ai blitz in Alta Badia, a Milano, Venezia e sull’Argentario.

Un passo non indifferente per un uomo che in passato ha conosciuto una vita sentimentale piuttosto turbolenta, dal matrimonio fatto saltare lasciando la promessa sposa due giorni prima della cerimonia, nel 1992, alle nozze celebrate nel 1994 e sfociate in un divorzio nel 1998, dopo la nascita di Valentina.

Proprio quest’ultima, figlia primogenita di Allegri (che ha un altro figlio, nato nel 2011 da un’altra relazione nel frattempo conclusa), ha fatto la conoscenza di Ambra qualche giorno fa in un pranzo in famiglia che si è tenuto a Milano e alla quale ha preso parte anche Piero Barone, fidanzato di Valentina e cantante de Il Volo. Proprio in questa occasione, come scoperto da ‘Chi’, sia il tecnico livornese che la sua fiamma Ambra sono stati beccati con un anello al dito: una fede d’oro bianco.

Insomma, Allegri sembra fare sul serio. E ora manca solo il sì di Ambra per chiudere il cerchio.

VIRGILIO SPORT | 24-09-2018 12:52