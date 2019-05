Allegri annuncia una decisione sul futuro

A poco più di 24 ore dalla conferenza stampa in cui ha annunciato l’addio alla Juventus dopo cinque anni di trionfi, Massimiliano Allegri è tornato sul tema, annunciato venerdì attraverso un comunicato diramato dal club bianconero.

Il tecnico livornese ha parlato al termine della gara pareggiata contro l’Atalanta, ultima gara casalinga della stagione e dell’onorata carriera di Allegri a Torino. Durante la partita dalla Curva dei tifosi bianconeri sono partiti cori di ringraziamento per l’allenatore, a cui sono stati dedicati anche striscioni.

Allegri ha salutato commosso, così come qualche lacrima era scesa dai suoi occhi durante la conferenza stampa congiunta con il presidente Agnelli.

Poi, dopo aver ricevuto un’altra ovazione durante la cerimonia di consegna di Coppa e medaglie, Allegri è tornato sulle modalità del distacco dalla Juventus ai microfoni di 'Sky Sport': “Dopo l’Ajax l’idea era di andare avanti, poi nell’ultimo mese è cambiato qualcosa e la riunione che abbiamo fatto tutti insieme senza parlare di contratti e mercato mi ha fatto capire che per il bene della Juventus era giusto finire qui”.

Parole precise sul proprio futuro professionale: "Ora forse non me ne rendo conto, ma tra qualche tempo penserò che ho fatto un buon lavoro e vinto cinque scudetti consecutivi. Vediamo le possibilità, ma io faccio valutazioni tecniche sulle squadre e mi viene voglia. Se non sono convinto mi ingegno per divertirmi a farli giocare in modo diverso, spostare i giocatori… Non sono un abitudinario, mi annoio facilmente e voglio divertirmi e se non mi diverto difficilmente faccio un buon lavoro. Chiamate dalla Roma? No, nessuna, ma ho ricevuto tanti messaggi che mi hanno fatto piacere. Non so cosa farò, potrei fermarmi un anno oppure no.

Allegri è vago su chi gli succederà alla guida della Juventus e torna sulle difficoltà dell'andata: "La società farà la scelta migliore. Quest’anno siamo arrivati al doppio confronto con l’Ajax non nelle migliori condizioni, poi è stato sottovalutato che dopo la partita di Madrid ho dovuto fare delle scelte mettendo al riparo il campionato perché c’erano le partite contro il Bologna e il Napoli e un finale di campionato difficile sul piano del calendario. Se non avessimo vinto a Bologna avremmo rimesso in discussione lo scudetto, poi siamo crollati sul piano fisico con tanti giocatori che non erano in buone condizioni".

SPORTAL.IT | 20-05-2019 00:26