Allegri, annuncio inatteso su Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo non giocherà in campionato per la seconda giornata consecutiva. Ad annunciarlo in conferenza stampa è l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, che ha scelto di preservare il giocatore dopo il trionfale martedì di coppa e di non convocarlo per il match delle 12.30 contro il Genoa.

"Lo lascio a casa, in questo momento farlo giocare di nuovo sarebbe troppo rischioso. Ha bisogno di riposare, ha giocato tantissime partite. Martedì abbiamo fatto qualcosa di straordinario, ma ora rituffiamoci nel campionato. Mancano cinque vittorie allo scudetto".

Ancora sulla rimonta contro l'Atletico: "Martedì la Juve ha fatto una cosa straordinaria, in una serata bella, speciale. Questo è il segnale più importante. Niente è scontato e le cose vanno vissute. Cosa mi ha fatto più piacere della serata contro l'Atletico? L'entusiasmo dei tifosi. Sono serate indimenticabili".

Sulla possibile squalifica di Ronaldo: "Assolutamente no. Tutti, tra quelli in campo e quelli sugli spalti hanno fatto un'esultanza diversa. Non lo squalificano".

Sulla formazione: "Domenica gioca Perin. Dybala sta tornando a fare le sue cose, può essere un giocatore acquistato per questi mesi. Mandzukic ha preso una botta. Tra l'altro martedì l'ho levato nel momento in cui faceva meglio e anche non giocando una bella partita è stato importante perché nel primo gol sono due contro due in area, mentre sul secondo siamo in quattro dentro l'area. Avere dentro l'area uno della sua fisicità è fondamentale. Domani o gioca lui o gioca Kean, ma se non gioca dall'inizio Kean sarà un cambio importante".

Niente social: "Assolutamente no, sono uscito perché volevo uscire. Come sono entrato in maniera normale e semplice ci sono uscito. Credo che normalità e semplicità siano due caratteristiche fondamentali. Martedì non è stata la mia partita migliore. Non ho fatto niente, ho messo undici giocatori in campo. Ho detto ai ragazzi che l'obiettivo della sera era non far tirare un angolo all'Atletico e in quello sono stati bravi. Mi ha fatto piacere l'entusiasmo e l'emozione della gente, che spero continui. Noi dobbiamo continuare ad allenarci per bene, tenendo un profilo basso. Stiamo bene fisicamente e mentalmente".

SPORTAL.IT | 16-03-2019 15:20