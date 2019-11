Allegri-Baldari a colloquio, video virale: la verità sul dialogo

Che ci faceva il capo-ufficio stampa del Napoli Guido Baldari a colloquio fitto con Max Allegri sugli spalti di San Siro? Il video che li riprende mentre parlano animatamente ha fatto il giro del web ed è diventato virale. Con il Napoli che continua a rimanere impatanato dopo il pari di Milano, in tanti vorrebbero la testa di Ancelotti e quello dell’ex tecnico della Juventus è uno dei nomi che gira assieme a quello di Spalletti e Simone Inzaghi.

IL VIDEO – In rete circola questo video dove si vede Baldari parlare con Allegri e sono bastate quelle brevi immagini a far ipotizzare un approccio per portare il vincitore degli ultimi 5 scudetti di serie A sulla panchina azzurra.

E LA JUVE? – Mentre sulla sponda juventina moltissimi nostalgici lo invocavano dopo aver visto il deludente primo tempo dei bianconeri con l’Atalanta (sui social c’è stata una vera e propria battaglia tra “allegriani” e “sarristi“) in casa Napoli prendeva corpo il sogno (che non a tutti piace, però) di vedere Allegri in azzurro.

LA VERITA’ – Il punto però è un altro: forse non tutti sanno che Baldari e Allegri sono amici da lustri e che si sentono periodicamente anche al di fuori delle vicende calcistiche. Nulla di più normale che i due, trovandosi nello stesso stadio, si salutino e si parlino.Molto più che improbabile invece che un approccio professionale venga delegato all’addetto stampa. I due hanno commentato la partita ed hanno parlato anche di altro, ma non c’è stato alcun accenno alla possibilità che Allegri potesse venire a Napoli.

LE REAZIONI – Sui social però intanto si legge di tutto: “Allegri era semplicemente curioso, voleva inciuci di prima mano” ma anche: “Esonerare Ancelotti sarebbe una follia per ogni squadra del mondo”.

PRO E CONTRO – Il mondo del web si divide sull’idea di Allegri a Napoli: “Dalla padella alla brace. C’è poco da stare Allegri”, oppure: “Non cambia nulla il cambio tecnico va fatta pulizia all interno” e ancora: “Tanto già giochiamo male… non so cosa potrebbe peggiorare “.

LE IPOTESI – C’è chi scrive: “Giochiamo a fare Nostradamus: Ancelotti via a breve. Arriva Allegri. Arriviamo terzi (o secondi) in campionato. Mezza squadra via in estate” o anche: “Ho sempre odiato Allegri… ma in questo momento mi affiderei pure a lui pur di cambiare aria” e infine: “Sono gusti, c’è chi lo vorrebbe subito e chi mai”.

SPORTEVAI | 24-11-2019 09:28