Allegri, c'è un'altra pretendente: pronto lo sgarbo a Milan e Juve

Massimiliano Allegri è sempre più vicino a sedersi nuovamente su una panchina, ma al contrario di quanto trapelato nelle ultime ore, che avevano visto un approccio da parte del Milan e il desiderio, soprattutto da parte dei tifosi della Juventus, di rivederlo su una panchina bianconera, è il Paris Saint Germain a tentare l'assalto al tecnico livornese.

Indipendentemente da come terminerà la stagione in corso, è molto difficile che Thomas Tuchel resti sulla panchina dei parigini. La proprietà non è convinta da un gioco che non decolla e uno spogliatoio in cui emergono troppo spesso problemi di convivenza tra i vari campioni. Così il direttore sportivo Leonardo, come riportato da 'Tuttomercatoweb' ha pensato ad Allegri, già abituato a gestire un gruppo ricco di forti personalità.

Pronto, quindi, lo sgarbo ai danni di rossoneri e bianconeri, alla ricerca nemmeno troppo nascosta di una nuova guida tecnica vista l'annata in affanno del Milan e quella non convincente della Juventus, che nonostante l'impegno ancora attivo su tutti e tre i fronti disponibili non ha mai convinto dal punto di vista del gioco.

Leonardo, che conosce molto bene le sue rivali, si è già mosso per anticiparle, rinunciando così all'altra prima scelta, quel Pep Guardiola il cui destino, alla luce dei provvedimenti già presi e ancora da prendere nei confronti del Manchester City, è ancora da delineare.

Nel frattempo, proprio in casa Milan, i dirigenti Maldini, Boban e Massara non hanno dubbi: il profilo dell'allenatore ideale è italiano e di successo, e secondo 'La Gazzetta dello Sport' il nome designato e su cui stanno facendo pressing è proprio quello del mister toscano.

Se invece la scelta dovesse ricadere invece sul tedesco Rangnick e le indiscrezioni degli ultimi giorni fossero confermate, si tratterebbe di un'imposizione dell’ad Gazidis, che potrebbe portare a rotture definitive con il resto della dirigenza.

SPORTAL.IT | 27-02-2020 18:04