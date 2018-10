Allegri: 'Ci tocca vincere la Champions'

Massimiliano Allegri a margine dell’evento a Milano organizzato dallo sponsor tecnico dei bianconeri ha dichiarato a Sky Sport: “L’anti-Juve? Credo che siano due: Inter e Napoli. I nerazzuri hanno sbagliato la gara in casa con il Parma, ma sono una squadra fatta e costruita per lo Scudetto. Il Napoli non ha cambiato molto con Ancelotti e sono ancora lì”.

Sulla Champions League: “Negli ultimi anni abbiamo vinto sette Scudetti e abbiamo raggiunto due finali di Champions. E’ difficile migliorare questi risultati, per migliorare c’è solo una cosa da fare: vincere la Champions League. Quest’anno la candidata forte che quasi certamente troveremo fino in fondo ed è il Barcellona”.

Un’ultima battuta sul Pallone d’Oro: “Mi auguro che possa vincerlo Ronaldo, se lo merita. E’ un campione e ha portato consapevolezza e autorevolezza alla nostra squadra”.

SPORTAL.IT | 30-10-2018 23:05