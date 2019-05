Allegri: conferme sul Barcellona

Massimiliano Allegri, dopo la chiusura del rapporto professionale con la Juventus, potrebbe ora sbarcare a Barcellona: la stampa catalana ha confermato le voci di un presunto interesse della società campione di Spagna per l'ormai ex mister bianconero.

Il tecnico livornese aveva dichiarato la volontà di prendersi un anno sabbatico, in assenza di offerte interessanti dall'estero. L'offerta potrebbe ora arrivare dal club blaugrana, che sta valutando l'esonero di Valverde dopo la sconfitta in finale di Copa del Rey. Allegri sarebbe in lizza insieme a Ronald Koeman, ex giocatore del club catalano.

SPORTAL.IT | 28-05-2019 11:28