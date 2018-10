Allegri: 'Contento per Dybala'

Massimiliano Allegri si gode il 3-0 della Juventus sullo Young Boys e un Paulo Dybala completamente rinfrancato dalla tripletta ai gialloneri di Svizzera.

"Sono contento per lui, sta crescendo molto e ora gioca con più continuità – ha sottolineato il tecnico bianconero a 'JTV' -. Ad ogni modo anche tutti gli altri hanno giocato un'ottima partita, specie a livello di maturità e serietà. Sei punti sono tanti, ma le due sfide con il Manchester United e la partita con il Valencia decideranno il passaggio e il primo posto nel girone".

Per la sua Juventus sono nove vittorie su nove per ora in stagione: "Stiamo vivendo un buon momento, ma non siamo ancora al livello ottimale della forma. Stasera dovevamo segnare più gol e non sprecare le occasioni che abbiamo creato. Ora dobbiamo preparare la trasferta di Udine, che è un campo spigoloso. Dovremo essere preparati a livello mentale", ha spiegato il tecnico della Vecchia Signora.

