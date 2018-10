Allegri disegna la Juve senza Ronaldo

Massimiliano Allegri si prepara a vedere la prima uscita stagionale della sua Juventus senza Cristiano Ronaldo.

Il portoghese, squalificato dopo l’espulsione di Valencia, non sarà disponibile per l’esordio casalingo in Champions League contro lo Young Boys.

Il mister bianconero è intervenuto così in conferenza stampa: “Sono curioso di vedere la Juve senza Ronaldo. A Valencia eravamo in dieci. Per fortuna è stato squalificato per una sola giornata e quindi lo avremo all’Old Trafford. E’ anche vero che dopo il Napoli aveva bisogno di riposare”.

Sulla formazione che scenderà in campo: “Ho ancora qualche dubbio, soprattutto in mediana, dove non so se giocheremo a due o a tre. In attacco giocano Mandzukic e Dybala. Con Bernardeschi? Lui può fare diversi ruoli, ma questo non significa che debba giocare per forza. Giocherà anche Barzagli, che farà rifiatare Chiellini. Douglas Costa non è ancora recuperato, mentre Khedira potrebbe entrare a gara in corsa”.

Un’ultima battuta su Beppe Marotta: “Sono passati appena due giorni. Ovviamente c’è grande dispiace quando si interrompe un rapporto professionale, ma soprattutto umano. Fortunatamente giochiamo subito, di solito ci vuole un periodo di assestamento per un cambiamento del genere”.

SPORTAL.IT | 01-10-2018 20:25