Allegri dribbla la domanda su Icardi

Massimiliano Allegri ha commentato così la vittoria della sua Juventus sul Frosinone per 3-0.

“La squadra è in crescita – ha esordito il tecnico bianconero a Sky Sport – a parte quel 3-3 con il Parma siamo in crescita e stiamo meglio rispetto alle prime settimane. Siamo contenti”.

Sulla prestazione di Dybala: “Paulo voleva fortemente il gol e gli attaccanti vivono anche di questo. A Madrid dovremo fare gol, sarà una partita diversa ci vorrà attenzione e lucidità. Alla Juve servono questa tipologia di calciatori. Magari questo lo limita nei gol, ma non nelle prestazioni”.

Sulla formazione per l’Atletico: “Rugani non era a disposizione oggi. La formazione non è ancora pronta, ho qualche dubbio. Non solo fra Dybala e Bernardeschi… Alex Sandro gioca e a centrocampo stanno tutti bene. Dovremo fare gol. Vedremo Paulo è in grande condizione e tronerà anche Douglas Costa”.

Su Icardi: “Non so niente di mercato. Io vado al mare e quando torno alleno i calciatori che ci sono. E’ un campione? Fa gol, ma può dirlo Spalletti che lo allena. I giocatori puoi giudicarli quando li alleni…”.

SPORTAL.IT | 15-02-2019 23:20