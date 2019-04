Allegri: "Dybala arrabbiato? Giusto"

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri a Sky ha commentato la vittoria in rimonta contro il Milan: "Era importante vincere oggi, Juventus-Milan è sempre stimolante. Ora ci manca una vittoria o un pareggio per lo scudetto. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, eravamo un pochino arrangiati, nel secondo tempo è stata una buona partita con buone trame di gioco".

Dybala sul cambio si è infuriato: "E' giusto che sia arrabbiato, in quel momento dovevamo fare delle sostituzioni. Il gol gli dà fiducia. Tutti i giorni bisogna combattere perché i compagni sono lì a volerti togliere il posto. Kean? E' un giovane che sta facendo bene, lasciamolo in totale serenità".

SPORTAL.IT | 06-04-2019 20:30