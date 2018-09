Allegri e Ambra si sposano? Alle dita spuntano due fedine

Nozze in vista per Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini? Secondo quanto riporta il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, la coppia sembra pronti al grande passo dopo poco più di un anno d’amore.

L’allenatore bianconero e l’attrice – paparazzati dalla rivista per la prima volta nel luglio del 2017 – sono stati fotografati fuori da un ristorante a Milano e non sono passate inosservate due fedine d’oro bianco alle loro dita.

Max e Ambra fanno di tutto per passare del tempo insieme e conciliare i numerosi impegni di lavoro che li tengono divisi. Milano è il luogo in cui riescono più facilmente a incontrarsi. Stavolta per un pranzo in famiglia. L’ex ragazza di “Non è la Rai” si è presentata all’appuntamento accompagnata dalla figlia Jolanda, avuta 14 anni fa da Francesco Renga. Dal canto suo, Max è arrivato in compagnia della figlia 21enne Valentina e con il cantante de “Il Volo” Piero Barone (che ci sia del tenero tra i due?).

Il matrimonio sembra la naturale conseguenza per una storia sempre più solida. Ambra, di recente, ha parlato a cuore aperto della sua relazione con Allegri, spendendo per lui parole importanti in un’intervista a Vanity Fair: “È arrivato l’unico uomo nella vita che sia stato capace di abbracciarmi senza stringermi“, ha detto. “È arrivato quello che non stavo cercando ma che era necessario trovassi. Ed è talmente bello che non mi interessa che qualcuno capisca né che la cosa piaccia o dispiaccia. Per la prima volta mi interessa soltanto una cosa: sapere che tornerà da me. Sempre”.

VIRGILIO SPORT | 13-09-2018 11:20