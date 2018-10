Allegri: 'E' ora di vincere la Champions'

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri a margine di un evento a Milano ha parlato dell'obiettivo Champions League: "Dopo aver vinto 7 scudetti e 4 Coppe Italia, sarebbe ora di vincere anche in Europa dopo esserci andati vicini".

Sul caso Cristiano Ronaldo: "Credo che Cristiano vada gestito normalmente, come sempre. Facendogli sentire la nostra vicinanza, come ho già detto in conferenza. Se poi fa come a Udine, dove ha segnato un gol straordinario…".

La serie di 10 vittorie di fila tra campionato e coppe: "Mi ricordo quando il Milan di Capello vinse col mio Pescara 5-4 e il mister disse che non avrebbero più perso dopo aver portato a casa quella partita. Ed effettivamente andò così… ma la verità è che vanno vinte una alla volta, già alla ripresa avremo il Genoa che ha appena cambiato allenatore e non sarà agevole".

SPORTAL.IT | 11-10-2018 13:40