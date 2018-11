Allegri: Ecco chi merita il Pallone d'oro

Il momento di Dybala e in generale della sua Juve, il pensiero sul Pallone d’oro, da cui sembrerebbe escuso Ronaldo, e la voglia di sprintare dopo la sosta. Allegri si ripresenta carico alla ripresa del campionato, gli mancano parecchi titolari ma non s’aggrappa ad alcun alibi: “Bisogna far giocare quelli che ho a disposizione. Khedira è fuori, Emre è rientrato, si sta allenando e spero sia presto a disposizione. Matuidi gli ho dato tre giorni di riposo, abbiamo Bentancur, abbiamo Pjanic, qualcuno metteremo. Ci sistemeremo con i giocatori che abbiamo, ma non siamo in emergenza. La squadra tra l’altro sta bene fisicamente e mentalmente, ma la cosa da non sbagliare domani è l’approccio”. Tra quelli che ci sono c’è Ronaldo, che tutti danno per fuorioso per essere stato fatto fuori dal Pallone d’oro ma il tecnico bianconero ribatte: “Non so niente di questa cosa. Lui sta bene, ieri ha fatto un buon allenamento e per quello che ha fatto meriterebbe il Pallone d’Oro”.

SEGNA E VA IN PANCHINA – Chi è tornato rigenerato dalla nazionale è Dybala, che ha segnato con la maglia dell’Argentina: “Sicuramente un bel passo per lui il gol in Nazionale, anche perché ci tiene molto. A che punto è, è in crescita continua. Ha iniziato bene quest’anno, è in un ottimo momento fisico e mentale e la sua crescita non si deve fermare, ma dipende alla sua volontà. Il suo ruolo? Esprime le sue qualità migliori quando gioca quasi da centrocampista, quando cuce il gioco e rifinisce per i compagni”. Non dovrebbe giocare però domani: “È rientrato giovedì. Ci sono probabilità che parta dalla panchina, davanti giocheranno sicuramente Ronaldo e Mandzukic, poi vedremo. Un cambio bisogna che me lo lasci, abbiamo fuori un po’ di giocatori”. Mandzukic doveva essere il gregario di Ronaldo, invece segna di più: “Il calcio è fatto di alchimia, con Ronaldo hanno un’ottima intesa, come del resto con Dybala e anche quando giocano Paulo e Ronaldo si trovano bene. Quando giocano tutti e tre hanno una buona intesa, perché la squadra si esprime bene lo stesso. C’è più competizione con l’arrivo di Ronaldo: tutti hanno elevato il livello di attenzione. Ora queste sette partite di campionato saranno belle e difficili, dobbiamo ancora qualificarci in Champions, c’è da fare prima di prendersi giorni di vacanze”.

SEI BRAVO E TI TOLGO – Poi un paradosso su Pjanic: “Pjanic è diventato talmente bravo che a un certo punto lo tolgo. Ha tolto tutti i difetti e ora è un giocatore serio. Vede sul lungo, ha buone geometrie, a Milano ha fatto una grande partita anche come traiettorie di passaggio, è migliorato nelle palle intercettate, che ti aprono il contropiede. Ogni tanto lo tiro fuori per farlo recuperare, e ho Bentancur che sta crescendo. Mi dispiace per Khedira che stava crescendo, bisogna cercare di recuperarlo”. Sul mercato solo una battuta, ma lapidaria: “La rosa è a posto così, non saprei dove metterli altri, ne ho tanti”. C’è però chi si lamenta di giocare poco, come Rugani che potrebbe chiedere la cessione: “Partiamo dal fatto che la Juve ha cinque difensori che trovarli più bravi è difficile. La Nazionale è un problema di Roberto Mancini. Rugani ha giocato a Empoli quando non ho rischiato Chiellini e ha fatto una bella partita, Benatia a Milano ha fatto una grande partita perché era una partita in cui c’era bisogno di un giocatore diverso da Rugani. Magari domani se non gioca Chiellini faccio giocare Rugani, però da parte mia se faccio giocare uno o l’altro è perché è la partita per loro. Non è che se scende uno in campo sono preoccupato. Sono talmente bravi tutti che sotto quell’aspetto la Juventus deve stare serena”.

