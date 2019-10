Allegri enigmatico sul futuro: "Inglese? Sto imparando"

Il nome di Max Allegri è sempre più chiacchierato. Tante le voci di mercato che lo vorrebbero pronto a rimettersi in pista, in particolare in Premier League. Il Manchester United, alle prese con una crisi nera, starebbe riflettendo se affidarsi all'ex tecnico della Juventus che, dal canto suo, prende tempo: "Non parlo ancora abbastanza bene la lingua inglese ma sto imparando", le sue parole al media polacco Przeglad Sportowy.

La situazione in casa Red Devils è allarmante. Nonostante il recente rinnovo di contratto, la posizione di Ole Gunnar Solskjaer è decisamente traballante. Lo United, dopo otto giornate di campionato inglese, ha solo nove punti in classifica e, soprattutto, è a -15 dal Liverpool. La squadra di Klopp è la prossima avversaria dei Red Devils (domenica). Potrebbe essere l'ultima partita con Ole Gunnar Solskjaer sulla panchina dello United.

Intanto Max Allegri aspetta. Anche la Juventus è particolarmente interessata alla questione. L'ex tecnico è ancora sotto contratto con il club bianconero (sino al prossimo giugno). La Vecchia Signora gli sta pagando lo stipendio, pari a oltre 15 milioni di euro lordi. Una spesa importante che, nel caso firmasse con il Manchester United, sparirebbe dai conti societari bianconeri.

Dopo cinque anni in bianconero, dove ha vinto tutto (ad eccezione della Champions League), Max Allegri ha tanta voglia di tornare in pista. Da tempo, ha ribadito il suo desiderio di cimentarsi con un campionato di eccellenza come la Premier League.

Dovesse diventare il nuovo manager dello United, Max Allegri potrebbe decidere di puntare su giocatori che conoscono il suo credo calcistico. Daniele Rugani, Mario Mandzukic ed Emre Can sono profili che potrebbero interessare al tecnico.

Attenzione soprattutto al nome di Emre Can. Il 25enne centrocampista tedesco fatica a trovare spazio con Maurizio Sarri. Una sua cessione a gennaio non è da escludere. Il suo rapporto con Max Allegri è sempre stato ottimale.

Da ricordare come il Manchester United non sia l'unico club interessato a Max Allegri. Anche il Tottenham sta facendo delle valutazioni. Mauricio Pochettino non è più tanto certo di restare alla guida degli Spurs sino al termine della stagione.

SPORTAL.IT | 17-10-2019 07:51