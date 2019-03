Allegri guarda all'Atletico con l'emergenza terzini

Massimiliano Allegri ha lanciato le secondo linee contro l’Udinese e la sua Juventus ha vinto per 4-1 fra le mura amiche dello Stadium.

Ai microfoni di Sky Sport il tecnico bianconero archivia altri tre punti in campionato con lo sguardo verso la gara contro l’Atletico Madrid di martedì: “Contro l’Atletico avrò a disposizione un solo terzino, perchè De Sciglio non sarà recuperato. Qualcosa bisogna fare. I ragazzi stasera sono stati bravi. Adesso mancano cinque vittorie per raggiungere lo scudetto”.

Sulla prestazione di Kean: “Credo abbia fatto bene a rimanere qui con noi. E’ molto bravo ad attaccare la porta, anche se deve migliorare molto nei movimenti. Però ha una qualità straordinaria ed è quella di fare gol”.

L’infortunio di Barzagli: “Spiace molto per lui. Stava giocando anche bene. Per la Champions recuperiamo Douglas Costa. Bisogna essere fiduciosi e sperare nella buona sorte”.

Sulle voci di un esonero in caso di eliminazione contro l’Atletico: “Su quello che dicono di me, mi viene solo da ridere. Con me in panchina la Juve ha sempre centrato gli ottavi con due finali. Se non la vinceremo quest’anno sarà per l’anno prossimo. Il mio rapporto con la società è sempre stato buono, anche se le storie possono finire”.

SPORTAL.IT | 08-03-2019 23:30