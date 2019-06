"Sto fermo un anno, anche perché c'è da riprendere un po' in mano la vita privata. Mi serve quest'anno per ricaricarmi per il prossimo", A dirlo, stando a quanto riferisce Sport Mediaset, è stato Massimiliano Allegri.

Il tecnico toscano si è appena separato dalla Juventus dopo avere vinto cinque scudetti consecutivi.

SPORTAL.IT | 13-06-2019 22:38