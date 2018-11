Allegri: "Il Barcellona è davanti a noi"

Massimiliano Allegri non considera la sua Juventus la candidata numero uno per la Champions League: "Juventus al primo posto? Per me è il Barcellona. Basta guardare come giocano".

Il tecnico bianconero desidera che i suoi focalizzino la loro concentrazione sul Cagliari: "Dobbiamo avere grande rispetto e tenere alta la concentrazione, guai a lasciare punti per strada perché le altre sono subito lì, vanno fortissimo anche loro. Non voglio cali di tensione, in Champions sono tutte gare di alto livello e viene da sé avere motivazioni per fare bene, in campionato non è così".

"Il Cagliari ha tecnica, Pavoletti è tra i migliori centravanti nel gioco aereo, Barella mi piace ma dovrei allenarlo per valutarlo bene… Noi dobbiamo fare gol su palla inattiva, per ora non è mai accaduto. Così non va bene. Penseremo dopo alla partita con il Manchester ".

SPORTAL.IT | 02-11-2018 13:25