Allegri: "Il mercato lo fa sempre la società"

Atteso dalla sfida con la formazione All-Stars MLS, Allegri non ha preso posizione sulla questione Higuain: "Diciamo che il mercato lo fa sempre la società, ci sentiamo tutti i giorni. Al momento di attaccante non ne ho neanche uno qui in tournée".

Il tecnico ha grande fiducia nei dirigenti bianconeri: "Quando il 17 finirà il mercato la rosa della Juve sarà competitiva, come sempre. Fino a ora la società ha lavorato bene", il suo commento. Una battuta anche di Chiellini: "Higuain? E' un fantastico giocatore e lo ha dimostrato negli ultimi 2 anni. Siamo felici che abbia raggiunto Torino per riprendere gli allenamenti. E’ un bravo ragazzo e un grande compagno di squadra".

SPORTAL.IT | 31-07-2018 10:00