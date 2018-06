Allegri, un patto segreto fa tremare la Juventus

“Quando il Real Madrid chiama…”. In Spagna sono quasi certi: Massimiliano Allegri è in piena corsa per la panchina del club più prestigioso del mondo, orfana da alcuni giorni di Zinedine Zidane.

Secondo i quotidiani spagnoli, molto ottimisti sulla trattativa a differenza di quelli italiani, il tecnico della Juventus sarebbe fortemente tentato dalla proposta dei blancos, che dopo l’abbuffata europea vogliono tornare a stabilire il loro dominio anche nella Liga (appena due i campionati vinti negli ultimi sette anni). Allegri, che ha fatto la storia vincendo quattro scudetti consecutivi con i bianconeri, rappresenta il profilo ideale e il primo obiettivo in lista.

Secondo As, l’allenatore livornese avrebbe una sorta di “patto segreto” con la Juventus, che gli permetterebbe di lasciare il club bianconero nel caso in cui gli venga fatta un’offerta irrinunciabile.

Florentino Perez ci crede e cerca alleati: secondo quanto ripota la Gazzetta dello Sport il presidente del Real avrebbe chiesto una mano ad Adriano Galliani, amico dei due protagonisti, ma l’ex ad del Milan avrebbe incassato un altro no di Allegri.

Nel vertice post scudetto che ha delineato le strategie di mercato per l’estate, Allegri e la Juventus si erano accordati per restare ancora insieme per il quinto anno consecutivo. Il mister toscano, che ha il contratto in scadenza nel 2020, non ha però prolungato il la sua intesa con la Vecchia Signora.

Proprio sul fonte calciomercato, si aspettano nelle prossime ore gli annunci degli arrivi di Mattia Perin ed Emre Can. Ci vorrà più tempo invece per Darmian: il Manchester United non vuole fare sconti. Ancora tutto in stallo per Milinkovic-Savic: “Sergej viene da una grande stagione ma adesso è concentrato sul Mondiale con la Serbia. Su di lui interessi da club di tutta Europa. Ascoltiamo, parliamo e discutiamo, alla fine vedremo cosa succederà dopo il Mondiale”, sono le parole del suo agente, Mateja Kezman.

SPORTAL.IT | 05-06-2018 10:40