Allegri-Juventus, ritorno possibile? Il suo agente spiega tutto

La Juventus è in testa alla serie A dopo il 2-0 sul Brescia che ha scatenato la rabbia di Paulo Dybala per le rumorose reazioni del pubblico dell'Allianz Stadium. Segnale di un ambiente non del tutto convinto dal lavoro svolto in questi mesi da Maurizio Sarri, tanto da rinfocolare la suggestione di un eventuale ritorno in bianconero di Massimiliano Allegri. Ma qual è realmente la situazione intorno al tecnico livornese? A inquadrarla è stato in queste ore il suo agente, Giovanni Branchini.

Il procuratore è stato intervistato nella trasmissione radiofonica 'La Politica nel Pallone', ospitata da 'Gr Parlamento', e ha parlato del suo assistito anche in riferimento alla Juventus. E le sue dichiarazioni sono state tanto concise quanto chiare: "Quelle su un suo ritorno sono solo speculazioni. Non ci sono stati contatti".

"Sta vivendo un anno sabbatico, e lo sta trascorrendo nel migliore dei modi – ha quindi spiegato -. Con la Juventus si sono salutati bene, adesso aveva il desiderio di tirare un po' il fiato. Ma lo vedo nella condizione ideale di chi sta ricaricando le pile ed è pronto a intraprendere nuove avventure".

Resta da stabilire, però, queste nuove avventure dove lo condurranno: "Ci sarà da fare delle valutazioni – ha sottolineato Branchini -. Penso che la soluzione prediletta conduca all'estero, ma al momento non esistono né accordi né trattative".

"Stiamo aspettando la fase calda della stagione per capire qualo società abbiano la volontà o il desiderio di cambiare guida tecnica", ha quindi sottolineato l'esperto procuratore. Non dando l'impressione di volersi ulteriormente sbilanciare.

Allegri, che visse la sua prima stagione da allenatore professionista nel 2003-2004 all'Aglianese in C2, da allora ha guidato Spal, Grosseto, Sassuolo (tutte in C1) e poi Cagliari, Milan e Juventus in A.

Per lui dunque la fatidica esperienza all'estero ancora manca. E da qui il tecnico livornese dovrebbe ripartire. Con buona pace delle voci di ritorno in bianconero.

SPORTAL.IT | 17-02-2020 20:56