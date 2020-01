Allegri, l'anno di pausa può finire prima: indizi da una big

Se il Bayern Monaco ha deciso di optare per la conferma di Hans Flick dopo l’esonero di Niko Kovac, un’altra grande d’Europa potrebbe presto cambiare allenatore. E magari affidarsi alla guida di uno dei tecnici più illustri attualmente disoccupati, come Massimiliano Allegri.

Gli esoneri a casa Barcellona non sono certo un’abitudine, in particolare negli ultimi 15 anni di successi ripetuti in campo nazionale e internazionale, ma questa volta il destino di Ernesto Valverde potrebbe essere davvero segnato.

La sconfitta contro l’Atletico Madrid nella semifinale della nuova Supercoppa di Spagna, ma soprattutto il passo non eccezionale in campionato e le scorie delle due, brucianti eliminazioni nelle ultime due edizioni della Champions League potrebbero infatti costare molto care al tecnico spagnolo, sfiduciato apertamente dalla stampa catalana.

A parole la società ha rinnovato la fiducia all’ex allenatore, tra le altre, di Olympiacos e Athletic Bilbao, ma secondo ‘El Mundo Deportivo’ sarebbe stato sondato un grande ex come Ronald Koeman, da tempo avvicinato alla panchina del Camp Nou, ma l’autore del gol che nel 1992 diede al Barça la prima, storica Coppa dei Campioni ai danni della Sampdoria ha detto no preferendo concentrarsi sul ruolo da ct dell’Olanda in vista dei prossimi europei.

Un altro no sarebbe poi arrivato anche da Xavi, che non ha voluto interrompere anzitempo la prima avventura da allenatore all’Al Sadd, il club in cui l’ex regista del Barcellona di Guardiola ha chiuso la carriera da calciatore e iniziato quella di allenatore. Ecco allora che le quotazioni di Allegri salgono decisamente qualora la società decidesse di non dare più tempo a Valverde.

L’ex allenatore della Juventus è ancora sotto contratto con i bianconeri fino al 2021 per 7,5 milioni netti e non sarebbe il profilo più gradito ai tifosi che accusano il tecnico livornese di non produrre un calcio spettacolare.

Dall’altro lato Allegri ha già detto no al Manchester United, preferendo chiudere il proprio anno sabbatico prima di tornare ad allenare dalla prossima estate, ma essere il primo allenatore della storia ad avere allenato sia Cristiano Ronaldo che Messi è particolarmente allettante…

SPORTAL.IT | 13-01-2020 12:40