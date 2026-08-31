L'ex difensore esalta il Como dopo il successo sul Napoli e punge Allegri: "Non è stato solo bello". L'analisi sul dominio dei lariani e sulle idee di Fabregas.

Come il giorno e la notte. Se prima con Conte erano sempre tuoni e fulmini a Napoli ora c’è la calma piatta di Allegri ma il tecnico azzurro è già sulla graticola dopo due giornate. Lo stop interno col Como, la prospettiva di due gare difficilissime con Inter e Arsenal, la confusione che si è vista ieri col Como e alcune scelte sbagliate hanno già scatenato le polemiche dei tifosi. E c’è chi, forse, non aspettava l’ora per criticare Max, come Lele Adani.

Lo sfogo di Adani

Nel corso de ‘La Domenica Sportiva’ l’opinionista della Rai ha analizzato la gara col Como soffermandosi soprattutto sul concetto di dominio. E, come spesso accade quando si parla di calcio e di filosofia di gioco, non è mancata una frecciata, neppure troppo velata, nei confronti di Allegri: “Il Como non è stato solo bello, altrimenti si dice che per divertirsi si va al circo. Non lo dice solo Allegri una volta ogni tanto. Il Como ha dominato, non è stato solo possesso palla. Anche più tiri, più dribbling, più passaggi, più tackle. E’ un discorso anche di efficacia. C’è unione di intenti in società, un allenatore con idee uniche in Italia. Poi sono affamati ed ambiziosi”.

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La frecciata ad Allegri

Nel corso del suo intervento, Lele Adani aggiunge su Napoli-Como: “Il Como ha dominato il Napoli in tutto. Allegri lo può dire una volta, magari ogni due-tre anni. Non mi faccio bastare la bellezza, intesa solo come possesso palla, oggi c’è stato altro”. E infine: “C’è stato più possesso, più tiri, più contrasti, più dribbling, più intercetti, più passaggi. Posso andare avanti fino a domattina. Perché dominare non vuol dire solo essere belli, per poi dire a chi descrive chi domina come filosofi o gente solo che guarda estetica, e quindi non pensare all’efficacia”.

McTominay, le soluzioni al problema alle vesciche

Tra i protagonisti in negativo di Napoli-Como c’è stato anche Scott McTominay. Il centrocampista azzurro non ha brillato anche a causa del problema alle vesciche che continua a protrarsi. Il Napoli sta studiando insieme allo scozzese la soluzione migliore per porre fine al fastidio. Una situazione che, come sottolineato anche da Massimiliano Allegri dopo la gara contro il Como, sta inevitabilmente influenzando il rendimento del giocatore.

Lo staff medico azzurro sta prendendo in considerazione tutte le possibili strade, compresa l’ipotesi di un intervento chirurgico. L’eventuale operazione potrebbe essere programmata durante la prossima sosta per le nazionali, sfruttando il periodo di pausa del campionato per consentire a McTominay di recuperare e tornare a disposizione del Napoli alla ripresa.

Tifosi azzurri preoccupati

Tante le reazioni dei tifosi sul web, flitra preoccupazione: “Io vi avevo avvisati: Allegri era e resta quanto di peggio il Napoli potesse imbarcare, dopo il (non) gioco di Conte, ça va sans dire” e poi: ” il Napoli di Allegri sembra la fotocopia del Milan di Allegri, la squadra che giocò il peggior calcio del campionato” e anche: “Quando Allegri farà vedere lo stesso gioco di Fabregas anche solo per 15 min, facendo vedere al mondo intero ed ai suoi fidelizzati che è capace di fare un calcio propositivo?? Aspettate invano”, oppure: “Il Napoli ha preso un allenatore come Allegri perché sapeva che essendo disperato avrebbe accettato tutto, invece di un allenatore che avrebbe richiesto una rivoluzione tattica e quindi sul mercato”.

Anche le parole di Adani alla Domenica Sportiva hanno fatto rumore: “È bastato Allegri sulla panchina del Napoli per far finire le considerazioni sui napoletani nelle sue analisi. Un para…o di prima categoria.” E ancora: “Alla prima ha sofferto per la vittoria del Napoli a Genoa, questo pseudo malato odiatore non aspettava altro che il Napoli perdesse che subito mette becco, il bello che parla di Grosso che gli devono dare tempo, lo sa che la Fiorentina ha speso 100 mln sul mercatone’ il Napoli 0.” E ancora: “hai visto un’altra partita. Sei troppo scontato, dici sempre le stesse cose. Riguarda la partita.”

Non si placano gli animi: “Ma basta con questo muflone cuckold degli asado. Era un calciatore mediocre ed è un commentatore osceno e incompetente.” E infine: “Siamo cresciuti con un Napoli bello e perdente. Veniamo da anni con un Napoli brutto e vincente. E adesso abbiamo mischiato le cose: Abbiamo un Napoli brutto e perdente Complimenti a tutti!”

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