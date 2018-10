Allegri, le nozze dopo il “triplete”?

Se in campo a far felice Massimiliano Allegri è Cristiano Ronaldo, fuori dal rettangolo di gioco ci pensa Ambra Angiolini, partner con cui il tecnico della Juventus sembra sempre più in sintonia. Al punto, secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, che per la coppia si stia avvicinando il momento delle nozze.

APPUNTAMENTO IN ESTATE. Il quotidiano afferma che Allegri e la Angiolini stanno pensando seriamente al matrimonio, che potrebbe tenersi la prossima estate: indizio importante, in questo senso, il fatto che nel 2019 il tecnico della Juventus non terrà il campus estivo dedicato ai bambini che solitamente organizza a Livorno.

VERSO LE NOZZE. Il matrimonio sarebbe il coronamento di una storia d’amore iniziata nell’estate 2017 e che negli ultimi mesi ha vissuto una netta accelerazione. Recentemente la Angiolini ha mostrato sui social un diamante regalo del partner e Allegri ha conosciuto i genitori di lei, mentre alta sarebbe l’intesa della famiglia allargata: entrambi, infatti, hanno due figli da precedenti relazioni. Di fatto, mancano solo le nozze: da celebrare, magari, al termine di una stagione da “triplete”.

SPORTEVAI | 29-10-2018 13:30