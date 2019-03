Allegri, l'indiscrezione: lascia la Juventus ma resta in serie A

L'addio ai social di Massimiliano Allegri può essere il preludio alla fine dell'esperienza alla Juventus del tecnico toscano. Da giorni secondo fonti vicine all'entourage del mister livornese si sussurra di un suo addio nella prossima estate per cercare una nuova squadra e nuovi stimoli dopo cinque anni ricchi di successi in bianconero, e tra le possibili mete future ci sarebbe anche l'Inter.

Lo scontro con i tifosi si è acuito dopo la sconfitta in Champions contro l'Atletico Madrid. Dopo il match Allegri su Twitter aveva chiesto alla squadra e al mondo Juve di ricompattarsi in vista della decisiva partita di ritorno, ma buona parte delle risposte al suo post era composta da insulti e critiche nei confronti del primo allenatore in grado di centrare quattro doppiette consecutive scudetto-Coppa Italia.

Allegri amareggiato, avrebbe così deciso di dire basta, cancellando tutti i suoi profili per "scelta personale", della quale la Juve, fanno sapere fonti riportate dal Corriere della Sera, non era informata. La Juventus è arrivata con un certo nervosismo al momento più delicato della stagione: in caso di uscita anticipata dalla Champions si parlerebbe di mezzo flop, dopo le fanfare estive seguite all'arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino. E il principale imputato sarebbe proprio Allegri, che di questa situazione si è stancato.

All'orizzonte c'è sempre una possibile offerta del Real Madrid, che difficilmente in estate confermerà Solari. Nella scorsa stagione l'allenatore toscano aveva rifiutato l'offerta dei blancos per provare a vincere una volta per tutte la Champions con i bianconeri, ma adesso potrebbe essere arrivato il momento giusto.

Ma c'è anche l'ipotesi Inter: il rapporto con l'ex amministratore delegato Marotta è molto forte e Allegri non si farebbe scrupoli ad accettare una possibile offerta della società nerazzurra.

SPORTAL.IT | 01-03-2019 08:35