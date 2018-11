Allegri: 'L'Inter? Ha già perso punti pesanti'

La Juventus fa dieci vittorie stagionali, tredici considerando la Champions League, grazie al sofferto 3-1 contro il Cagliari.

Dopo la rabbia esplosa nel finale della partita di Empoli, Max Allegri cambia registro e sorvola sulla prova non indimenticabile della squadra, guardando alla sostanza: “Vincere dieci gare su undici non è semplice, complimenti ai ragazzi – ha detto il tecnico livornese a 'Sky Sport' – Stasera eravamo partiti bene, ma non siamo riusciti a fare il secondo gol e siamo usciti dalla gara facendo non bene nelle due fasi e difendendo male in alcuni frangenti. Pensiamo sempre che due-tre gol li facciamo, ma non è così, oggi abbiamo concesso due tiri e per poco non prendevamo gol in entrambi. Nel finale abbiamo fatto un po’ di confusione, c'è da migliorare”.

Allegri si sofferma poi a parlare delle rivali per lo scudetto, respingendo il concetto che la Juventus abbia avuto un calendario facile e pungendo l'Inter: "Non credevo di riuscire a fare 10 vittorie e un pari. L'Inter ha perso punti con Parma e Torino, i campionati passano da lì, noi invece abbiamo vinto scontri diretti con Lazio e Napoli".

SPORTAL.IT | 03-11-2018 23:15